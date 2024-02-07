Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek yerel yönetim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu'nun açılışı için gün sayıyor. 24 Şubat’ta yapılacak açılış töreni öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken hattın hizmete girmesi ile birlikte özellikle Balçova, Narlıdere olmak üzere kent genelinde özel araçla yapılan yolculukların azalması öngörülüyor.

7 bin 750 aracın trafikten azalacağı öngörülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen SUMPİzmir Projesi (İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı) kapsamında İzmir kent merkezinde anket yapıldı. Hane halkı anket sonucuna göre Balçova ve Narlıdere ilçelerinde özel araç kullanımı oranlarının kent bütününe bakıldığında yüksek olduğu tespit edildi. Bu oran Balçova’da yüzde 46,7, Narlıdere’de ise yüzde 58,3 olarak belirlendi. Ulaşım Ana Planı kapsamında yapılan talep tahmin modelinde hattın açılması ve etkileri test edildi. Analizlere göre, Fahrettin Altay - Narlıdere arasındaki metro hattının işletmeye açılması ile kent bütününde özel araçla yapılan günlük yaklaşık 13 bin 500 yolculuğun toplu taşımaya kayacağı ve böylece trafikteki yaklaşık 7 bin 750 aracın oluşturduğu günlük trafik yükünün azalacağı öngörülüyor. Trafikteki bu rahatlama büyük oranda Narlıdere ve Balçova’da görüleceği gibi kent bütünündeki trafik üzerinde de etkili olacak. Ayrıca Balçova ve Kaymakamlık duraklarında yapılan 219 araç kapasiteli otoparkla da yolcuların araçlarını park ederek aktarma yapması planlanıyor.

170 bin günlük yolcu

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldı. Hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işler sürüyor. Hat işletmeye açıldığında, günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor.

285 milyon Euro’luk yatırım

İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 285 milyon Euro’yu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir’in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.