Kaza, dün sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. (50) yönetimindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elçi metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Elçi'yi alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Elçi, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Elçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.P.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.