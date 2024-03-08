Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim programı kapsamında 12 Mart Salı ve 13 Mart Çarşamba günleri İzmir’de olacak.

Özel, ilk olarak 12 Mart tarihinde saat 15’te İZTO, EBSO, Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte iş dünyasıyla buluşacak. İş dünyası toplantının ardından saat 18’de Bayraklı’da deprem konutlarının olduğu yerde miting düzenleyecek. Mitingin ardından Bayraklı’dan Bornova’ya geçecek olan Özel, burada iftar programına katılacak.

CHP Lideri Özel, 13 Mart günü ise saat 11:30’da Ödemiş Halk Buluşmasına katılacak. Ödemiş’ten Tire’ye geçecek olan Özel, saat 13’te burada bir halk buluşması gerçekleştirecek. Özel, saat 14:30’da Bayındır’da, 16:30’da Menderes’te ve 18’de Torbalı’da halk buluşması gerçekleştirecek. Özel, İzmir programını Torbalı’da iftar programına katılarak bitirecek.