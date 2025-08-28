Ses, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün bir arada alındığı bir ölçüm aracıdır. Bu ölçüm için hane halkını oluşturan fertlerin eğitim durumu, gelir seviyesi ve mesleki bilgileri baz alınır.

18 Ağustos 2025 tarihinde TÜİK tarafından 2022, 2023 ve 2024 yılları verileri kullanılmak suretiyle SES skorları yayımlanmıştır.

Bu çalışmada 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skorunun hesaplandığı ve yine bu çalışmanın ilk kez resmi istatistik olarak paylaşıldığı belirtilmiştir.

Buna göre hane halklarının %1,1’i sosyoekonomik olarak grupların en üstünde, %16,7’si ise en alt seviyede yer almıştır.

İllere göre bakıldığında Ankara’daki hane halklarının %2,5’u, İstanbul’daki hane halklarının %2,4’ü ve İzmir’deki hane halklarının ise %1,2’si en üst seviyede yer almıştır.

Ankara’da hane halklarının %12.2’sinin, İstanbul’da %12,6’sının ve İzmir’de ise %15’nin en alt seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıdaki oranlar, diğer seviyeler ile (üst, üst altı, üst orta, alt orta, alt seviyeler) birlikte dikkate alındığında 3 büyük kent içinde SES skoru en düşük kentin İzmir olduğu ortaya çıkmaktadır.

En üst ve üst sosyoekonomik seviye sıralamasındaki 7 il sırası ile şu şekildedir: %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya olmuştur.

Türkiye’de ilçe düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları oranlarına göre sıralandığında bu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu 3 ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya, %2,4 ile Kadıköy ve %1,9 ile Yenimahalle’dir.

Ortalama Sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında skoru en yüksek yedi ilçe arasında Güzelbahçe (İzmir) sonuncu sıradadır.Üç büyük kent dışında sıralamaya giren Nilüfer (Bursa) Güzelbahçe’nin 2 puan üzerindedir.

Skoru en düşük yedi ile ilçe ise, Çamoluk (Giresun), Derebucak(Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı)’dir.

Burada dikkat çekenönemli husus, en yüksek skora sahip olan ilçelerin 4 büyük kentte bulunan ilçeler, en düşük skora sahip ilçelerin iseçoğunlukla Anadolu’nun orta ve doğu kesiminde yer alan ilçeler olmasıdır.

Yıllar içinde bu skor farkı giderek artmaktadır.