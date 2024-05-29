İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek Galatasaray Kulübünün milli yelkencisi Ecem Güzel için kutlama etkinliği düzenlendi.

Ecem'in bireysel ve sarı-kırmızılı kulübün resmi sponsorlarından HDI Sigorta'nın düzenlediği etkinliğe Kalamış Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Organizasyona Ecem Güzel'in yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Hatipoğlu, Bora Bahçetepe, Fatih Demircan, Timur Kuban, Lara Yılmaz ve Ece Bora, Ecem'in ailesi, sarı-kırmızılı kulübün yelken şubesinin idarecileri ve sporcuları ile HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan katıldı.

Bora Bahçetepe ile Ecem Güzel, kutlama etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ecem Güzel'in, sarı-kırmızılı kulübün yelken şubesinin medarıiftiharı olduğunu belirten Bora Bahçetepe, "Onu örnek alan pek çok sporcumuz aşağıdan yukarı doğru geliyor. İnanıyorum ki bir sonraki olimpiyatlara en az 3 takımla katılacağız. Ecem, Tokyo 2020'ye de katılmıştı. Akdeniz Oyunları'nda da ülkemize madalya getirmişti. Ecem'den ülkemizi gururlandıracak madalya getirmesini bekliyoruz. Yaptığı derecelerle madalyayı alabileceğini gösterdi. Her şey yolunda giderse ülkemize madalya kazandıracağına eminim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda ikinci kez temsil edeceği için çok gururlu olduğunu dile getiren Ecem Güzel, "Bu dönemin başında çok fazla yarış vardı ama sezon bitti. Biraz daha antrenman odaklı gidiyoruz. Marsilya'ya kampa gideceğim. İki ya da 3 kampımız daha olacak. 20 Temmuz'da resmi olarak olimpik marinamız açılacak ve 1 Ağustos'ta da yarışlarımız başlayacak." diye konuştu.

Tokyo 2020'de derece elde edemediğini ancak tecrübe kazandığını vurgulayan milli sporcu, "Tokyo 2020, ilk olimpiyatımdı. Başıma neler geleceğini bilmiyordum. İlk denize çıktığımda şok olmuştum. Daha stresli ve yüksek tempolu geçmişti. İstediğim dereceyi alamamıştım. O stresi yaşamam lazımmış ki Paris'e giderken daha bilinçli ve emin adımlar atabiliyorum. Marsilya'da kamp yaptık. Küçük bir yarış oldu. Marsilya, çok zor geçecek. Çok karışık bir yarış olacak. Orayı ne kadar iyi anlayabilirsek ve performansımızı yüksek tutabilirsek iyi sonuçlar alabileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.