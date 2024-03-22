Basketbol Süper Ligi'nde iddialı bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Son 3 maçını kazanarak normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka, Beşiktaş deplasmanında önemli bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jerusalem'i mağlup ederek Avrupa macerasını noktalayan Pınar Karşıyaka, ligde 23 maçta 16 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Diğer yandan Eurocup'ta yarı finale çıkan Beşiktaş ise ligde 18 galibiyetle üçüncü durumda. Pınar Karşıyaka, rakibini yenerek üçüncü sıra için avantajlı bir konuma gelmeyi hedefliyor. İzmir'de oynanan ilk yarı maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı 94-85 mağlup etmişti.