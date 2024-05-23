İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreninde, ilginç ve dikkat çekici anlar yaşandı. Tören sırasında bir askerin pantolonunun yırtıldığı görülmesine rağmen, asker görevini bırakmadan törene devam etti.

Helikopter Kazası Tüm Ülkeyi Yasa Boğdu

Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yapan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim hayatını kaybetti. Bu olay, İran halkını derin bir yasa boğarken, cenaze törenleri hızla organize edildi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde yaşanan ilginç bir olay, katılımcılar arasında şaşkınlık yarattı. Tören sırasında bir askerin pantolonunun yırtıldığı görüldü. Ancak asker, bu beklenmedik durum karşısında görevini bırakmayarak törene devam etti.