İstanbul'da konut kiralarıyla ilgili yeni veriler ortaya çıktı. Ülke genelinde kiralık ev fiyatlarında artış devam ederken, 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı temmuzda sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sınırın devam etmemesi yönünde görüş belirtti. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin açıkladığı verilere göre,

İstanbul'da konut kiralarıyla ilgili son veriler yayımlandı:

En Yüksek Kiralık Bedel:

1. Sarıyer - 52.591 TL

2. Beşiktaş - 41.500 TL

3. Kadıköy - 32.820 TL

4. Bakırköy - 30.000 TL

5. Beykoz - 27.443 TL

En Düşük Kiralık Bedel:

1. Arnavutköy - 11.605 TL

2. Esenyurt - 11.765 TL

3. Esenler - 12.741 TL

4. Sultangazi - 12.961 TL

5. Sultanbeyli - 13.856 TL

Bu verilere göre, İstanbul'un en yüksek kira fiyatları Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Beykoz'da, en düşük kira fiyatları ise Arnavutköy, Esenyurt, Esenler, Sultangazi ve Sultanbeyli ilçelerinde kaydedildi.