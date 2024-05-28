Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 31 maçta attığı 35 golle Suudi Arabistan Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Sezonun son hafta maçında Al Ittihad'ı 4-2 mağlup eden Al Nassr'ın gollerinden ikisini kaydeden Ronaldo, bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Dört Farklı Ligde Gol Kralı

Bu rekorla yetinmeyen Portekizli yıldız, dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Ronaldo'nun bu başarısı, futbol kariyerindeki inanılmaz istikrarını ve golcülük yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Al Nassr Sezonu Galibiyetle Kapattı

Ronaldo'nun golleriyle Al Ittihad'ı 4-2 mağlup eden Al Nassr, sezonu galibiyetle kapatarak taraftarlarını sevindirdi. Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle skoru belirleyen Al Nassr, gelecek sezon için de iddialı olduğunu gösterdi.