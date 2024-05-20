Çanakkale Güzelyalı’da yapılan U17 Techno 293 Rüzgar Sörfü yarışmalarına İzmirli surfcüler damgasını vurdu. Urla Deniz Kulübü sporcusu Defne Eğrilmez, hem kızlar dalında hem de genel klasmanda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Urla Deniz Kulübü’nde, Tuğrul Albayraksaran hoca ile yapılan çalışmaların ödülünü bugün aldıklarını ifade eden Urlalı sporcular, başarılarının devam edeceğini dile getirdiler.

15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasına Çanakkale- Güzelyalı'da Türkiye Yelken Federasyonu’nun Techno293 ve IQFoil şeklinde iki klasmanda ulusal ölçekte düzenlenen yarışlar, tam bir İzmir başarısına sahne oldu.

Çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda İzmir’den katılan, Urla Deniz Kulübü, Göztepe ve EMR Windsörf kulüplerinin sporcuları kürsüye çıkmaya başardı.

İşte Çanakkale Güzelyalı’daki yarışmada dereceye giren İzmirli sörfçüler:

Artun Şenol, Denizhan Tunç, Rüya Uğurlu, Ece Melis Baş, Kaya Özel, Alya Kaplan, Devrim Karataş, Parla Kabasakal, Toprak Kösele, Nil Bakan ve Emir Mercanoğlu.