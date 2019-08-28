Doktor Mustafa Eraslan Kibarlı Ürünleri Neler?

İlgisini alternatif tıp alanına yönelten ve bu konuda yurt dışında da çalışmalara katılmış olan Dr. Mustafa Eraslan ürünleri nelerdir?

Panax ürünlerinin üretiminde adını mutlaka duyacağınız Mustafa Eraslan'ın hayatını merak ediyorsanız, bu yazımızda sizlere doktor hakkında bilgiler vereceğiz. 7 Nisan 1963 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Eraslan, lise hayatı boyunca yine İstanbul da yaşamaya devam etmiştir. Liseyi dereceyle bitirdikten sonra, eğitim hayatını Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak sonlandırmıştır.

İlgisini alternatif tıp alanına yönelten ve bu konuda yurt dışında da çalışmalara katılmış olan Dr. Mustafa Eraslan, bitkisel takviyelerle ilgili tüm deneyimlerini insanlarla paylaşmaktadır. Tüm sorularınızın yanıtını almanızın ardından siparişlerinizi oluşturmak istediğinizde, sizlere bitkisel gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren Kibarlı kurucuları arasında yer alan Eraslan, uzman ekip ile birlikte tamamen doğal ürünler sunmaktadır.

Mustafa Eraslan Ürün İçerikleri

Kibarlı ürünleri bitkisel gıda takviyesi üzerine hizmet vermektedir. Doğal ürün içerikleri ile karşınıza çıkan bu ürün gruplarına, tek veya toplu halde ulaşabilirsiniz. Resmi satış kanalları üzerinden temin edebileceğiniz bu ürünler, farklı alanlarda karşınıza çıkmaktadır. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Kibarlı'da, sorunlarınıza uygun ürün temini edebilirsiniz. Bitkisel tedavi yöntemleriyle yakından ilgilenenlerin mutlaka duyacağı isimlerden birisi olan Panax hakkında internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Ürün içerikleri hakkında internet üzerinden ayrıntılı bilgi alabileceğiniz internet siteleri arasında resmi site seçerek ürün temini de yapabilirsiniz. Hologramlı ve barkod numaralı ürünleri temin edebilir ve çeşitli ürünlere sahip olabilirsiniz. Günde 3 adet olmak üzere 8 saat aralıklarla ürünleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri hamile veya gebe olan bayanların doktor izni alarak kullanmaları gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) onaylı olan kibarlı, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Tamamen doğal olan bu ürünler, geniş bir yelpaze altında sizlere sunulmaktadır.