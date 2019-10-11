Protez gözlerin bakımına dikkat edilmesi ile protezin daha uzun süre sağlıklı kalması mümkün olur.

İstanbul protez göz merkezi Göz protez uygulamaları birçok farklı nedenden dolayı görme problemi olan veya hiç görmeyen kişiler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalardır. Göz, birçok farklı nedene bağlı olarak görme yetisini kaybedebilir. Bazen doğumsal olaylarda, bazen sonradan gelişen trafik kazası gibi durumlarda ya da hastalık sonucunda gözlerin kaybedilmesi ile gözler işlevini kaybeder. Bu gibi durumlarda yapay göz operasyonları tercih edilerek tekrar göz sahibi olunması mümkündür. Yapay materyaller ile gerçekleştirilen uygulamalar sonrası tekrar görmek mümkün olur.

Protez gözlerin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Protez gözlerin bakımına dikkat edilmesi ile protezin daha uzun süre sağlıklı kalması mümkün olur. Böylelikle protezin ömrü giderek uzar ve protezin korunması sağlanır. Protez göz kullanımı esnasında gece yatarken çıkartılması gibi bir görüş olsa da bu fikir yanlıştır. Protez gözlerin gece ve gündüz düzenli olarak gözlerde bulunması önerilir. Protez gözler her takıp çıkartma işleminde zarar görme riski taşır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça gözlerden çıkartılmaması gerekmektedir. Bakımını yaptırmak için periyodik aralıklar ile ultranosik temizleme işlemi uygulanması gerekmektedir.

Protez göz merkezleri

Protez göz nasıl yapılır

Protez göz uygulamaları aşamalar halinde gerçekleşir. İlk önce kalıp çalışması yapılır ve ardından ilk kez kullanacaklar için bilgilendirme yapılır. Renk çalışması dönemi ile protezlerin hazırlanması ağlanır. Ardından kalıcı olarak kullanabilecekleri protez gözler hastalara teslim edilir. Protez gözler her kişiye özel bir şekilde hazırlanıp takılmaktadır. Bu nedenle her hastanın özel olarak muayenesi yapılır ve göz ölçüsü alınır. Protezin göze tam yerleşmesi için alınan hassas ölçüler protezlere göre ayarlanır ve göz ile tam uyum yakalaması sağlanır. Hastanın göz yuvası ile birebir uyum sağlayan protez gözler göze tam olarak yerleşir ve oturur. Protez Göz Fiyatları bu şekilde belirlenir, bu şekilde diğer göz ile de mükemmel bir uyum sağlanır ve iki göz birbirine yakın mesafeler ile hareket eder.