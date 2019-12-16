İşyeri hekimi ne iş yapar?

Son dönemlerde oldukça popüler olmuş meslekler arasına ismini yazdırmış olan işyeri hekimliği, birçok insanın arzuladığı bir meslek haline gelmiştir.

Son dönemlerde artan işsizlik oranları sebebiyle birçok insan farklı alanlarda çalışma yollarını aramaktadırlar. İşyeri hekimi olmak için büyük çabalar gösteren birçok insan bulunmaktadır. Bu alanda bir çalışma yapmak isteyen kişilerin sadece tıp mezunu olmaları yetmemektedir aynı zamanda mezun olduktan sonra birkaç eğitime katılmaları gerekmektedir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra adaylar yeterlilik sınavına girerek başarılarını burada da kanıtlamaları gerekmektedir. Verilen eğitim oldukça büyük önem taşıdığı için eğitimi veren akademi de dikkatli seçilmelidir. Sıkı bir program eşliğinde çalışıldığı zaman başarı kaçınılmaz olacaktır. İşyeri hekimliği kanun gereğince iş hayatında zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğun ardından bu mesleğe olan ilgi nerdeyse iki katına çıkmış durumdadır. İşyeri hekiminin ne iş yaptığı konusuna geldiğimizde karşımıza bazı görevler çıkmaktadır;

İşyerindeki koşulları iyileştirme

- Çalışan kişilerin yaptıkları mesleğin getirdiği bazı tıbbi sorunları engellemek ya da teşhis koymak

- Yaşanabilecek riski sıfıra indirgemek

İşyeri hekimi sanılanın aksine işyerleri için büyük bir önem arz etmektedir. İşyerleri bu meslek alanında çalışan en az bir kişiyi bünyesinde bulundurmak zorunludur ve bu konuda OSGB tarafından da destek alması gereklidir.

OSGB Denetimleri Nasıl Yapılmaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile hayatımıza giren OSGB’lerin hizmet verebilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullardan bazıları şunlardır;

- Geçerli büyüklükte bir yere sahip olmaları gerekmektedir.

- En az bir tane hekim, uzman ve sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

- Müfettişler tarafından denetlendikten sonra hizmet vermek için gerekli onayın alınması gerekmektedir.

Denetlemeler bu firmalar için sadece bir kereliğine mahsus olarak da yapılmamaktadır. Düzenli periyotlar ile yapılan denetimler sonucunda olumsuz not olan firmalara uyarılar yapılmakta eğer ki sorunlara bir çözüm üretilmez ise o firmalar kapatılmaktadır.

OSGB hizmet alanı olarak kendi içinde de bazı kategorilere ayrılmış bulunmaktadır. Yıllardan beridir firmalar bir hizmet planı çıkarmadan önce işyerlerini tehlike sınıfına göre gruplandırarak ona göre bir program oluşturmaktadırlar.

İşyerlerinde İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorunlu Hale Geldi

Her işyerinde işyeri hekimi alanında uzmanlaşmış insanlar olamayacağı için OSGB'ler tarafından işyerlerine destek sağlanmaktadır. Bu işlemlerde asıl olan amaç çalışanların sağlıklı bir şekilde mesleklerini icra ederken hiçbir risk altında kalmamasını sağlamaktır. İşyeri hekimi olmak isteyen kişiler için bazı kriterler bulunmaktadır. Tıp mezunu olma şartından sonra sertifika sahibi olmak da zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır.