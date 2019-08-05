Mavi serum nedir? Ne işe yarar?

Saç dökülmesi problemleri için faydalı ve nitelikli özelliklere sahip olan mavi serum, saç diplerinin yenilenmesine ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olmaktadır.

Saç köklerinin beslenmesine yardımcı olan mavi serum saç çıkarıcı özelliği sayesinde gür ve sağlıklı saçlara kavuşmaya yardımcı olan bir saç bakım ürünüdür.

Mavi Serum Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Saç dökülmesi problemleri için faydalı ve nitelikli özelliklere sahip olan mavi serum, saç diplerinin yenilenmesine ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olmaktadır. Saç dökülmesi günümüzde hem kadınlarda hem de erkeklerde meydana gelebilmektedir. Her dökülmenin farklı nedenleri bulunmaktadır. Hormonal ya da genetik olabilen saç kaybı durumu aynı zamanda köklerin yetersiz beslenmesi, kansızlık ya da birtakım cilt-deri problemleri nedeniyle meydana gelebilmektedir. Mavi su saçların dökülmesini engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda saç köklerinin beslenmesini sağlayarak yeni saçların oluşmasına yardımcı olmaktadır. Böylece seyrelmelerin azalmasına ve saçların daha sağlıklı uzamasına destek olmaktadır. Var olan saçları da besleyerek güçlü ve parlak bir görünüm sağlayabilmektedir.

Mavi Serum Ne İşe Yarar?

Yeni saç oluşumuna katkı sağlayan mavi su saç losyonu zayıf ve ince saçların güçlenmesini sağlarken, aynı zamanda dökülmesine de engel olmaya yardımcı olmaktadır. Saçlar pek çok nedenden dolayı yıpranabilir ve zayıflayabilir. Saç zamanla nemini kaybederek kurur ve bu durum kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Mavi su saçın ihtiyaç duyduğu nemi karşılar ve bunun yanında saç köklerini besleyerek yeni ve sağlıklı saçların oluşmasına destek olmaktadır. Her saç telinin belli bir süre ömrü vardır. Bu süre sonrasında dökülür ve saç kökü adeta kendini nadasa bırakır. Sonrasında tekrardan yeni bir saç oluşumu başlar ve bu döngü bu şekilde devam eder. Fakat saç kökleri güçsüz olduğunda yeni saç oluşumu meydana gelmez ve bu durumda da seyrelmeler görülmeye başlar. Seyrelme engellenmediğinde ise kellik sorunu ortaya çıkar. Mavi su saç çıkaran losyon saç köklerine uyguladığı bakım sayesinde dökülmelerde yaklaşık olarak %85 oranın azalma meydana gelmesine yardımcı olmaktadır.

Mavi Su Saç Çıkartan Losyon Yorumları Nelerdir?

Saçların hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlayan mavi serum son zamanlarda hem kadınlar hem de erkekler tarafından oldukça tercih edilir bir bakım ürünü haline gelmiştir. Bu doğal saç bakım serumunu kullananlar kısa süre yaklaşık 1-2 ay içerisinde bekledikleri etkiyi görebildiklerini belirtmektedir. Besleyici içeriği sayesinde hem kökleri güçlendiren hem de yenileyen bu bakım losyonu sayesinde pek çok kişi saç dökülmesinden kurtulduğunu belirtmektedir. Düzenli ve etkili bir şekilde kullanıldığı zamanda kısa süre içerisinde etki gösteren bu losyon sayesinde dökülme problemlerinde önemli derecede azalma görülebilmektedir. Saçın ihtiyaç duyduğu vitamini karşılayan bu saç bakım serumu aynı zamanda kolay bir kullanıma sahiptir.

Saç Çıkaran Mavi Su Fiyatı Ne Kadar?