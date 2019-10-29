Tüp bebek ilaçlarının kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Tüp bebek tedavisi yapılırken ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çünkü birçok ilaç uygulaması olduğu için kafalar biraz karışabilir. Bu nedenle bu ilaçların dozları ve uygulama şekilleri mutlaka Prof.Dr. Sevtap Hamdemir tarafından bir çizelge şeklinde hastaya verilir.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir’in web sitesi : https://sevtaphamdemir.com

Ayrıca nasıl uygulayacağı doktor ya da deneyimli bir tüp bebek hemşiresi tarafından hastaya birebir gösterilir.Size vermiş olduğumuz çizelgeden tedavinizi takip etmeli ne yaptığınızı ve tedavinizin hangi gününde olduğunuzu mutlaka bilmelisiniz. Tüp bebek tedavisinde en önemli nokta ilaçları bilinçli bir şekilde yapmak ve dikkatli dinlemektir.

Ankara tüp bebek merkezi : https://sevtaphamdemir.com/ankara-tup-bebek/

Tüp bebek ilaçları günlük düzenli açlıklarla yapılmalıdır.

Her gün aynı saatte yapmak gerekir.

İlacın bir günlük dozunu unutmak ya da saatinde yapmamak tedavinin başarı şansını düşürür. Bu durumda doktor mutlaka bilgilendirilmelidir.

İlacın saklama koşullarına dikkat etmek gerekir.

İlacın uygulama yerine dikkat etmek gerekir.

Bazı ilaçlar göbekten deri altına, bazıları kalçadan kas içine yapılır. Bazı ilaçlar yutulur, bazıları bant olarak kullanılır.

Tüp bebek tedavisi boyunca kullanılan ilaçlar tüp bebek hemşireniz tarafından veya Prof. Dr. Sevtap Hamdemir tarafından ilaçlarınızın bırakılması gerektiğini söyleyene kadar bırakmamalısınız.

Aklınıza takılan en ufak soruyu muhakkak tedavi gördüğünüz ekibe çekinmeden sormalısınız.

Tüp bebek ilaçlarının en büyük önemi ise, tek bir gün bile eksik yapılmasının arkasından tedavi iptaline kadar gidebilecek olmamızdır.



