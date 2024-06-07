Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi özellikle yaz sezonunda yangınları önlemek, olası yangınları ise en az kayıpla atlatmak için kurumlarda gerçekçi tatbikatlar yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yaz yangınlardan en az kayıpla çıkmak isterken, ekipler, ormanlarda ve şehirde olası yangınların yaşanmaması ve müdahale konusunda doğru bilince sahip olunması için çağrı yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olası yangın ve afetlere karşıkurum ve firmalarda yürüttüğü eğitim ve tatbikatlara ağırlık veriyor.

Özellikle kavurucu sıcakların yaşandığı yaz sezonunda yangınların önüne geçmek, yaşanabilecek yangın ve afet durumlarında müdahale bilincine sahip olunması konusunda kararlılıkla çalışan Büyükşehir İtfaiyesi, gerçekçi tatbikatlar yapıyor.

Son eğitim ve tatbikat çalışması Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Teşkilat üyelerine yangın tahliyesi öğretildi, yangın tüp çeşitleri anlatıldı ve yangına ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği gösterildi. Yapılan bu çalışmalarla olası yangın ve afetlerde can ve mal kaybının minimum düzeye indirilmesi ve özellikle ormanlarda yangına sebebiyet verilmemesi için tedbirlerin önemsenmesi hedeflendi.

İtfaiye Dairesi’nden tarafından yapılan açıklamada, havaların normalinden daha yüksek sıcaklıklara çıktığı, en tehlikeli dönemlere girildiğine dikkati çekilerek, "Yangın ihtimali artıyor ve tehlike seviyesi de üst düzeye çıkıyor. Son olarak Karasu’da emniyet teşkilatı üyelerimize yangına müdahale, tahliye ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattık. Eğitimlerimiz aralıksız devam edecek” denildi.