 Saros Körfezi'nde son günlerde sinarit balığı bereketi yaşanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilinde yaşayan amatör balıkçılar Mustafa İşçimen ve  Hakan Çevikel, sabah saatlerinde Saros Körfezi denizinde oltalarıyla balık avlamaya gittiler.

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Her iki amatör balıkçı da 8-10 kiloluk iki adet sinarit balığı yakalayarak sahile döndüler.

Mustafa İşçimen yaptığı açıklamada; "Biz balıkçılığı hobi olarak amatörce yapıyoruz. Ancak herkes bir balık tutuyor, ikinci balığı tutmuyoruz. Böylece balık neslini de bir anda tüketmemiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: igf