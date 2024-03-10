Yerel üretici ve tüketicileri buluşturan Halk Market, kasap reyonunda yapılan büyük indirimle Seferihisarlıları memnun etti. Kampanya kapsamında yüzde 100 dana kıyma 409 TL, kuşbaşı dana eti ise 469 TL’den satışa sunuldu ve vatandaşlar bu fırsata büyük ilgi gösterdi.

Halk Market'ten Ucuz Et İmkanı

Ramazan ayı öncesinde Seferihisar Belediyesi Halk Market, vatandaşlara ekonomik et imkanı sunarak dikkat çekti. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen belediye, yerel üretici ile tüketicileri Halk Market'te bir araya getirerek uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Kasap reyonunda yapılan indirim kampanyası, vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, aynı zamanda yerel üreticilere destek oluyor.

İndirimli Et Fırsatları

Seferihisar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kampanya kapsamında yüzde 100 dana kıyma 409 TL, kuşbaşı dana eti ise 469 TL'ye satışa sunuldu. Bu avantajlı fiyatlar, Seferihisar ve Ürkmez'deki Halk Market şubelerinden alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Ramazan öncesinde böyle bir indirimle karşılaşmanın memnuniyetiyle, vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

Başkan İsmail Yetişkin'in Açıklaması

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hayat pahalılığına dikkat çekerek, Halk Market'in vatandaşlara uygun ve kolay ulaşım sağladığını belirtti. Ayrıca, yerel üretimi destekleyerek Seferihisarlı üreticileri tüketicilerle buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Yetişkin, "Ramazan'ın rahmet, bereket ve dayanışma ayı olduğunu unutmayarak iftar sofralarına katkı sağlamak istedik. Tüm Seferihisarlılara şimdiden Ramazan ayı mübarek olsun" dedi.