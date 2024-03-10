İZFAŞ tarafından düzenlenen Optic World İzmir-Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, ilk kez gerçekleşen organizasyonuyla sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, hem yerli hem de yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuarın İlk İki Gününde Yüksek Katılım

Optik World İzmir Fuarı, ilk iki gününde sektör profesyonelleri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerden 100'ün üzerinde sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti. Bu katılım, fuarın sektördeki geniş yelpazesine ve uluslararası çapta ilgi uyandırıcı nitelikte olduğunu gösterdi.

Optik Sektöründeki Ürünler ve Teknolojik Gelişmeler

Fuarda, optik sektöründeki son trendler, ürünler ve teknolojik gelişmeler sergilendi. Optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri, gözlük camları, kontakt lensler, oftalmolojik cihazlar, gözlük aksesuarları, atölye ve laboratuvar ekipmanları ile ilgili birçok ürün fuar alanında tanıtıldı.

Uluslararası İş Birlikleri ve Anlaşmalar

Gerçekleştirilen B2B programı kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerden gelen sektör profesyonelleri, Optic World İzmir'de iş birliği anlaşmalarına imza attı. Bu durum, fuarın sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir platform olduğunu gösteriyor.

Söyleşiler ve Etkinlikler

Optic World İzmir Fuarı sadece ürün sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda sektöre farkındalık kazandıran etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerden biri olan 'Optisyenlik Mesleğinin Geleceğinde Gençlerin Rolü' başlıklı etkinlikte sektörün önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer aldı.

'ANA HEDEFİMİZ SAĞLIĞA HİZMET VERMEK'

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak, fuarcılıkla ilgili çok büyük tecrübesi olan İzmir'de böyle bir fuarın yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sektöre yapılacak her katkının ülke ekonomisine de yapılan büyük bir katkı olduğunu vurguladı. Karaçanak, "Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yasası 2019 yılında hayata geçmesine rağmen Türkiye'de meslek kanunu olan sayılı mesleklerden biriyiz. Mensubu olduğunuz ya da olacağınız bu meslek için 1940 yılında 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun konulmuş. Düşünün ki gözlüğün ve gözlükçülüğün o yıllarda bile ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız iş ticaret gibi görünse de ana hedefimiz sağlığa hizmet vermektir" dedi.

'ÇOK ULUSLU FİRMALARLA REKABET ETMEK ZORUNDASINIZ'

Gözkoop Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Nuri Gizer, "Bu meslekte rekabet önemlidir. Ancak buradaki rekabeti olumsuz anlamda kullanmadım. Rekabet, alışık olduğunuz bir şeyde yetkinliğe çalışmanızdır. Bugünün dünyasında artık çok uluslu firmalarla rekabet etmek zorundasınız. Türkiye pazarı bu meslekte uluslararası sermayenin ilgi alanına açılmıştır. Gitmek istediğiniz bir hedefiniz varsa, bu işi seviyor, yapmak istiyorsanız sayısız yol var. Bir yerde yanlış yoldan gidiyor olmanız hedeften vazgeçmenizi gerektirmez. Muhakkak yeni bir rota ile yeni bir hedefe yönelmeniz gereklidir" ifadelerini kullandı.

'SİZ GENÇLER BİZLERDEN ÇOK DAHA ÖNDE VE ŞANSLISINIZ'

Optik Sektörü Eğitim Danışmanı Volkan Erkul, etkinliğe katılan gençlere seslenerek, "Sektördeki en büyük açık bana göre gelişmiş insan kaynağı. Bu noktada sizlerin kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Bu gelişimle ilgili yapabileceğiniz ilk şey ise kendi teşhisinizi koymak, hangi yönlerinizle daha iyisiniz, hangi taraflarınızda eksikleriniz var, kendi röntgeninizi çekmeniz gerekli. Sektör hızla ve sürekli gelişiyor, çeşitleniyor. Sektörde bugün çok fazla ürün gamına sahibiz. Doğru cam, doğru gözlük çok önemli. Ürün ve marka çeşitliği, teknolojik gelişmeleri ve ar-ge konusunda inanılmaz önde olan sektörüz biz. Bize gözlük almaya gelen insanlara ekstra faydalar sunabilecek ürün bilgisi ve çeşitliliği anlamında donanımımız var. Bence sizlerin bizden sonra geliştireceğiniz şey, insanların gözlük kullanma ile ilgili bilinçlendirilmesi. Sizlerden gözlük almaya gelen her insanın doğru gözlük ve camın, ona sağlayacağı ekstra faydalarla gözlüğe olan bakış açısını değiştirmeniz lazım. Yaptığınız işin kıymetinin farkına varın. Sizin bu sektöre katabileceğiniz en büyük farkın ürün ve marka çeşitliliğini doğru kullanıp artırmak konusunda çaba sarf etmeniz olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Genç Optisyenler Komisyonu Başkanı Furkan Özaltolmaz da fuarın gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür ederek bu alanda eğitim alan öğrenciler için de büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Oyunlarla farkındalık yaratılması amaçlanıyor

Fuar kapsamında gerçekleştirilen farkındalık oluşturan oyunlar ve sergi de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Optidart oyunuyla ziyaretçiler, görüntüyü saptırma özelliği olan prizma merceklerle hazırlanmış gözlüğü kullanarak gözlük montajında ortaya çıkabilecek prizmatik etki hakkında bilgi sahibi olurken Renkli Sayılar oyunuyla farklı renk düzenine göre hazırlanmış test ile hem renk körlüğü hakkında bilgi sahibi olurken hem de kırmızı ve yeşilin nasıl ayırt edilebildiğini öğrenme fırsatı buldu. Kör Nokta oyunuyla ise merkezi görmeyi zorlaştırarak kişilerin yaşam konforunu olumsuz etkileyen Sarı Nokta hastalığı hakkında bilgi sahibi olup hastalarla empati yapılabilmesi amaçlandı. Özel olarak hazırlanan Karanlık Oda düzeneğiyle de görmenin, ışığın ve kontrastın önemi vurgulandı. Fuar kapsamında, ayrıca, Acıbadem Üniversitesi Uzman Öğretici Turgut Çakar küratörlüğünde 'Amacına Göre Gözlük Sergisi' de düzenleniyor.