Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği (SEHAYDER) üyeleri, Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın’ı misafir etti. Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği'ni ziyaret etmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Aydın, ‘’Bu ziyaret, bizim için sadece bir buluşma değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluğun ve duyarlılığın ifadesidir. Çünkü hayvanlar ve doğa, sadece insanların değil tüm canlıların yaşam hakkına sahip olan, bizimle birlikte bu gezegeni paylaşan ortaklarımızdır. Seferihisar, eşsiz doğal güzellikleriyle dolu, tarih ve kültür mirasıyla bezeli bir ilçemizdir. Ancak bu güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilemek, en temel görevlerimizden biridir. SEHAYDER'in bu alanda yürüttüğü önemli çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Derneğin, hayvan hakları ve çevre konularında yaptığı bilinçlendirme çalışmaları, toplumda farkındalık yaratma açısından son derece kıymetlidir. Bizler de bu doğrultuda, derneğin tecrübe ve önerilerinden faydalanarak, Seferihisar'ı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir ilçe haline getirmek için çalışacağız. Bizler, Cumhur İttifakı olarak, Seferihisar'ı hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ancak bu hedefe ulaşırken, doğanın dengesini korumayı ve hayvanların haklarını gözetmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde, birlikte daha güzel bir Seferihisar için çalışacağız. Hep birlikte, geleceği inşa ederken, doğanın ve hayvanların sesine kulak verecek, onları koruyacak ve kollayacak adımlar atacağız’’ dedi.



Seferihisarlıların mutlu olduğu ve bir arada yaşadığı Seferihisar için…

31 Mart’tan sonra rehabilitasyonu yapılan hayvan barınağının 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağını ifade eden Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, sokak hayvanları üzerinden siyaset yapılmasını kabul edilemez olduğunu belirterek “Hiçbir canlı üzerinden siyaset yapılmamalı. Sokak hayvanları sorun olarak görülmemeli. Sokak hayvanlarının Seferihisar’ın habitatına dahil etmemiz; sokak hayvanlarının, hayvan severlerin ve Seferihisarlıların mutlu olduğu ve bir arada yaşadığı Seferihisar için yerel yönetimin, ilçe tarım ve orman müdürlüğünün, özel veteriner hekimlerin, SEHAYDER’in hatta milli eğitim müdürlüğünün birlikte yönettiği, özel veteriner hekimlerden ücretli hizmet satın alındığı bir sistemi kuracağız. Bu sistem ve hayvan barınağı 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak. Merkezinde canlı bir varlığın olduğu hizmetin mesai saatleri sınırlı olması sorunları çözmez yeni sorunlara vesile olur” dedi.



SEHAYDER çatısı altında herkes çok değerli bir iş için bir arada

Çocuklarıyla birlikte evinde kedi beslemeye başladıktan sonra hayvanlarla ilgili farkındalığının oldukça arttığını dile getiren Aydın, “SEHAYDER çatısı altında herkes çok değerli bir iş için bir arada. Sokak hayvanlarının daha iyi ortamda yaşamasını sağlamak, beslenmesine vesile olmak sadece SEHAYDER’in işi olarak görülmemeli. Dile getirdiğiniz gibi seçimden seçime bir şeyler yapılıyor. İlgili tüm kurumların katılımıyla bir proje yaşama geçireceğiz. 3 konuyu çok önemsiyoruz. İlgili tüm kurumların bir arada koordineli çalışması; hayvan barınağı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların 24 saat esasıyla hizmet vermesi ve ilçedeki veteriner hekimlerden ücreti mukabil hizmet satın alınması” açıklamalarında bulundu.