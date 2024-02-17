Başkent Dakar'daki VDN Sipres Kavşağı'nda, "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" kolektifi çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Liberte 6 semtine yürüdü.

Valilik izniyle yapılan gösteride, eylemciler Senegal bayraklarının yanı sıra "Ertelemeye hayır", "Seçimimizi koruyalım", "2 Nisan'da bitecek" ve "Anayasal darbeye hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye tutuklu muhalif lider Ousmane Sonko'ya yakın isimlerden milletvekili Guy Marius Sagna ve bazı cumhurbaşkanı adayları katıldı.

Olaysız sona eren gösteride, Filistin bayrağı taşıyan göstericiler de dikkati çekti.

- Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuştu.

Seçimin 6 ay ertelenmesi için ana muhalefet partisi Senegal Demokrat Parti (PDS) tarafından Ulusal Meclis'e sunulan yasa teklifi, muhalefet milletvekillerinin itirazlarına karşın 5 Şubat'ta kabul edilmişti.

Teklifte yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı seçiminin yeni tarihi 15 Aralık olarak belirlenmişti.

Teklifte 25 Şubat'ta seçim olması halinde görevi 2 Nisan'da bırakacak Sall'in, halefi seçilene kadar cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesine olanak veren madde de başta muhalefet olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Sall, "anayasal ve kurumsal" darbe yapmak ve görev süresini Anayasa'ya aykırı şekilde uzatmaya çalışmakla suçlanıyordu.

- Anayasa Konseyi, Sall'in kararını iptal etti

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta, seçimin ertelenmesine ilişkin muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı itiraz kapsamında, 5 Şubat'ta Ulusal Meclis'ten geçen seçimin 15 Aralık'a ertelenmesine ilişkin yasanın Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Konsey, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçimini iptal eden kararnameyi de iptal etti.

Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılandı ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

Yeni tarih henüz bilinmese de konsey kararına göre, seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden yapılması gerekiyor.