Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren gazlı içeceklere büyük bir zam geleceğini duyurdu.

Zam oranları ve yeni fiyatlar

Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine yapılacak zammın detaylarını paylaştı. Duyurusuna göre zam oranları %12,5 ila %17,5 arasında değişiyor. Bu zamla birlikte, Coca Cola 1 litrelik ürünlerin fiyatı 35 TL'ye, 330 ml kutu çeşitleri ise 30 TL'ye yükseliyor. Zamlı fiyatlar 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Neden bu kadar artış?

Erol Dündar, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu zamların netleştiğini ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, bu fiyat artışlarının temel sebepleri arasında yer alıyor. Gazlı içecek tüketicileri bu haberle sarsılacak gibi görünüyor.