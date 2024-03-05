Olay, Bayındır ilçesine bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Hüseyin Köpüklü (39), sırtından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Köpüklü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



KURTARILAMADI

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Köpüklü'nün cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın kim veya kimler tarafından yapıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.