Adam, kendisinden boşanmak isteyen eşini 50 yerinden bıçaklayıp katlediyor, hapishanede 30 yıl besliyorsunuz.

Terörist, halkın arasına bombayı atıyor onlarca kişi ölüyor sakat kalıyor, cezaevinde yıllarca onu da besliyorsunuz.

Saymakla biter mi?

Peki o sokak köpekleri size ne yapıyor da hemen “İdam” fermanlarını çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Eşini katledenden, onlarca kişiyi öldürüp sakat bırakandan daha mı tehlikeli o canlar.

Sokak köpekleri, şehir hayatının bir parçasıdır.

Onları gördüğümüzde bazen ürkeriz, bazen severiz ama çoğunlukla göz ardı ederiz.

Ancak, bu canlıların da bizim gibi yaşama hakkına sahip olduğunu kimse unutmasın.

Sokak köpekleri de tıpkı bizler gibi hisleri ve duyguları olan canlılar.

Onları ortada hiçbir neden yokken öldürmek, bir canlının yaşam hakkını elinden almak demek.

Yaşam hakkı, her canlının doğuştan gelen bir hakkıdır ve bu hak, insanların keyfi kararlarıyla yok edilemez.

Sorunları çözmenin birçok insani yolu varken, işin kolayını ve de en korkuncunu yapmak neyşin nesi.

Sokak köpeklerinin kontrol altına alınması ve popülasyonlarının yönetilmesi için etkili ve insani yöntemler var. Neden bunları uygulamıyorsunuz.

Öldürmek daha mı kolayınıza geliyor.

Sokak köpeklerinin üremesini kontrol altına almak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için kısırlaştırma ve aşılama programları en etkili yöntemler. Böylece, köpeklerin sayısını kontrol altına alınabilir.

Sokak köpeklerinin öldürülmesi için değil, korunması için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Onların yaşam hakkına saygı duymalı ve bu sorunu çözmek için daha insani yöntemler bulmalıyız. Unutmayalım ki, bir toplumun medeniyet seviyesi, hayvanlarına gösterdiği özen ve saygıyla ölçülür.

Sokak köpekleri, bizimle aynı dünyayı paylaşan ve yaşam hakkına sahip canlılardır. Onlara bu hakkı çok görmeyelim ve birlikte daha yaşanabilir bir dünya inşa edelim.

GÜNÜN SÖZÜ

Sokak köpeklerinin öldürülmesi, ne etik ne de insani bir çözümdür.