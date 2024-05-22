Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle;

Karar Sayısı: 8510

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.