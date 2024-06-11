Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Fidan, bugün ise Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmenin detayları

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, gün içinde gerçekleşecek olan bu önemli görüşme, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları da bu buluşmayı doğruladı.

Fidan ve Lavrov'dan kritik toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler masaya yatırıldı. Gazze’deki son durumun da ele alındığı toplantıda, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular da gündeme geldi.

Görüşmenin önemi

Bu görüşmelerin, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına kritik olduğu belirtiliyor. Putin ile Fidan arasında yapılacak olan görüşmenin detayları merakla bekleniyor.