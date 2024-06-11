Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde bugün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Suriye uyruklu anne Sefa Haskiro'nun oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, annesinin çalıştığı atölyenin 2. katındaki asansöre bindi. Ancak bilinmeyen bir nedenle asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı.

Çocuğun çığlıklarını duyan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet, sıkıştığı yerden çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.