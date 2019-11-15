Spordaki Son Dakika Gelişmelerine Ulaşın

Futbol oyun kuralları içerisinde davranamayan ve rakibine sert müdahalede bulunan oyuncuların cezalı duruma düşerek takımlarını eksik bırakmaları kadar rakibin oyun dengesini değiştirecek hamlelerin de temelinde olduğu açıkça söylenebilir.

Son dakika spor haberleri ve demeçlerde bu duruma dikkat çeken teknik direktörlerin sayısı oldukça fazladır.

Bir takımın faule ve kart görmeye yakın oynaması kimi zaman rakibin bu tür hamleleri de oyun planlarına dâhil etmesine neden olabilir.

Kart görmeye yakın oyuncular üzerine oynayan rakip oyuncuların özellikle takım savunması üzerinde ciddi sorunlar yaratabilecek bu hamleleri önceden düşünerek hayata geçirme çabaları maçların genel akışını da değiştirebilir.

Her hafta sonu maçlar öncesinde sarı ve kırmızı kart görebilecek oyuncuların psikolojik olarak destek lamları gerektiğinden bahsedilse de takımlar ve kulüp yöneticileri bu durumu göz ardı etmektedirler.

Benzer şekilde sakatlık da maçların gidişatını derinden etkileyen etmenlerdir. Oyuncuların yeterince antrenman yapmamaları, profesyonel bir hayat sürmemeleri, gerektiği gibi dinlenmemeleri, kendilerini haddinden fazla zorlamaları maç öncesinde oyuncuların sakatlık ihtimalini yükseltmektedir.

Bir futbolcunun en değerli yatırımının bedeni olduğu gerçeği ne yazık ki oyuncuların büyük kısmı tarafından yeterinde ciddiye alınmamaktadır.

Yaş da sakatlık durumuna neden olabilecek sebeplerden biri olarak gösterilebilir. Aynı şekilde iyileşme sürecinin kısa ya da uzun olması da oyuncunun hem bedenine ne kadar iyi baktığı hem de yaşına göre orantı göstermektedir.

Futbolun genel kurgusu ve taktiksel anlayışı çerçevesinde değerlendirilmeyen bu eksik ve sakat oyuncu bilgisi iddaa tahminlerinde de çok önemli bir yer bulmaktadır.

Bir takımın ve teknik direktörün tüm oyun planının içerisinde büyük önem arz eden futbolcuların eksikliği bu takımın taktiksel anlayışını da derinden etkileyecektir.

İddaa tahmin bugün ve geçmişte de sakat ve cezalı oyuncu bilgisinin önemini vurgulayan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Takımların maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularının bilgisi data olarak paylaşılmaktadır.

Öte yandan maç içerisinde kritik öneme sahip bir oyuncunun sakatlanması ya da kırmızı kart görerek oyundan çıkması maçın sonucunu direkt etkileyeceğinden tahmin edilmesi en zor değişken olarak göze çarpmaktadır.

Oyuncuların bu tür durumlarda tüm sezonu kapatabilecek kadar ağır sakatlıklar veya gereğinden çok fazla sertlik kullanarak faul yapmaları ve centilmenlik dışı hareketler nedeniyle uzun süreli cezalı duruma düşmesi bir takımın genel form durumunu da etkiler.

Bu aynı zamanda transfer politikasını da oluştururken planlamalarının değişmesine neden olabilecek kadar büyük ve önemli bir meseledir.