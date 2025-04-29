TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Kurabiyesi" listesinde Türkiye’den iki ünlü tatlıyı öne çıkardı. İzmir Bombası 12. sırada, Acıbadem Kurabiyesi ise 25. sırada yer alarak Türk mutfağının gururu oldu.

TasteAtlas’ın dünyanın en iyi 50 kurabiyesi listesi

Dünyanın en popüler ve özgün tatlarını bir araya getiren TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Kurabiyesi" listesini yayımladı. Uluslararası damak tadı karşılaştırmaları ve uzman görüşlerine dayalı olarak hazırlanan listede, Türkiye’den iki geleneksel lezzet yer aldı: İzmir Bombası ve Acıbadem Kurabiyesi.

İzmir Bombası, 12. sırada

Türkiye’den listenin üst sıralarında yer bulan İzmir Bombası, son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünya çapında büyük ilgi görmekte. 12. sırada kendine yer bulan bu tatlı, özellikle akışkan çikolatası ve yumuşacık hamuruyla dikkat çekiyor. Modern bir klasik haline gelen İzmir Bombası, geleneksel tatlardan farklı olarak, çikolatanın akışkan yapısıyla tatlı severlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Acıbadem Kurabiyesi, 25. sırada

Listeye giren bir diğer Türk lezzeti ise Acıbadem Kurabiyesi oldu. 25. sırada yer alan Acıbadem Kurabiyesi, badem unu, yumurta beyazı ve şekerle yapılan ve kıtır kıtır dokusu ile bilinen bir tatlıdır. Aromatik tadı ve zarif yapısıyla, geleneksel Türk mutfağının en özel kurabiyelerinden biri olarak TasteAtlas listesinde kendine yer buldu.

En üst sıralarda Alfajores ve Melomakarona

TasteAtlas listesinde zirvede yer alan kurabiye ise Arjantin'e özgü Alfajores oldu. Bu tatlıyı, 2. sırada Yunanistan’ın Melomakarona’sı ve 3. sırada ise Amerika'nın ünlü tatlısı Chocolate Chip Cookie takip etti. Dünya çapında en çok sevilen ve benzersiz tatların yer aldığı bu listede, Türkiye'nin mutfağından da bu iki ünlü kurabiye yer alması büyük bir onur kaynağı oldu.