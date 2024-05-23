Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından yatay seyirde kalarak, piyasaların kararı büyük ölçüde fiyatladığını gösteriyor. Ancak, önümüzdeki dönemde dolar/TL kurunun nasıl bir seyir izleyeceği, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik verilerle yakından ilişkili olacak.

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Saat 15:35 itibarıyla dolar/TL 32,20, euro ise 35,03 seviyesinde işlem görüyor.

Uzman yorumları ve beklentiler

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki duruşunu ve geleceğe yönelik mesajlarını yakından takip ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyon, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin dolar/TL kuru üzerinde etkili olması bekleniyor.