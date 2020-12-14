Akıllı kumaşla ödüle doymadı

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) faaliyet gösteren İltema, teknik tekstil alanında ürettiği akıllı kumaş ile uluslararası piyasalara odaklandı.

Şarj edilebilen özelliği ile 6 saate kadar ısı yayan kumaşın birçok sektörde kullanıldığını belirten İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, birçok ödül alan ürünlerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak firmaları ve girişimcileri her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) bağlı Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) bünyesinde faaliyet gösteren ve teknik tekstil alanında yaptığı yatırımla ısı yayabilen kumaş üreten İltema, şimdi de uluslararası piyasalara odaklandı. TÜBİTAK’dan aldıkları destek ile 2016 yılında kurulduklarını kaydeden İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prebol, geleneksel dokuma yöntemlerini yüksek teknoloji ve inovasyon ile bir araya getirdiklerini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana; teknik tekstil sektöründe çok iyi bir noktaya geldik. Firma olarak, ürünlerimiz ile 1 patent ve 2 faydalı model aldık; yarışmalarda 10 ödülün sahibi olduk. Bu alanda kısa vadede ulaşılabilecek pazar büyüklüğünün sadece ülkemiz için 100 milyon dolar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Buradaki mevcut durumumuz da küresel işbirlikleri arayışında bizleri motive ediyor. ABD ve Güney Kore gibi ülkelerle çok rahatlıkla rekabet edebileceğimize inanıyoruz çünkü ürünümüze güveniyoruz” diye konuştu. Şarj edilebilme özelliği olan ve 5-6 saat ısı yayabilen akıllı kumaşın çok geniş bir kullanım alanı bulunduğuna dikkat çeken Prebol, “Özel bir solüsyonla kapladığımız fiberleri yine özel bir yöntem kullanarak kumaş haline getiriyoruz. Böylece ortaya çıkan ürünü, ısı ihtiyacı hissedilen her yerde kullanabiliyoruz. Dokuma yöntemiyle bir araya getirdiğimiz fiberleri, müşterinin ya da pazarın ihtiyacına göre farklı boyut ve sıcaklıklarda da tasarlayabiliyoruz” dedi.

Savunma saniyinde kullanılıyor

Farklı voltajlarda çalışabilen kumaşın son derece geniş bir kullanım alanı olduğunu hatırlatan Prebol, “Satışını yaptığımız ürünlerimiz: otomotiv sanayinde koltuk ısıtma, panel izolasyon, kabin ve batarya sistemlerinde; tekstil sanayinde ev tekstil grubu içinde yatak, battaniye ve koltukta; giyilebilir ürün grubunda mont ve yelekte; savunma sanayinde kıyafet, çadır ve uyku tulumunda; medikal sektöründe ise hasta ısıtma sisteminde ve yatakta kullanılıyor. Dolayısıyla akıllı kumaşın, kullanım alanı hem geniş hem de her geçen gün de artıyor. Ürünümüze olan ilgiden de mutluluk duyuyoruz” ifadesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde girişimcilerin önemli rol üstleneceğini belirten DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizin rekabet gücünü artıracak firmalara, girişimcilere ve yatırımlara her zaman ihtiyacımız olacak. Bu yüzden inovatif fikirleri katma değere dönüştüren İltema gibi firmaları desteklemeye özen gösteriyoruz” dedi.



