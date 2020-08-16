COVİD-19’a özel  cihaz geliştirdi 

Menemen Ticaret Odası (MTO), Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında girişimci üyesinin geliştirdiği termal ateş ölçer ve uyarı cihazını Menemen Ticaret Odası girişinde kullanıma soktu. MTO, ayrıca cihazın geliştirilmesi ve seri üretimi için başta KOSGEB olmak üzere çeşitli devlet destekleri için de aracı oldu.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Ticaret Odası üyesi Grupteknik Elektronik Güvenlik Sistemleri firma sahibi Engin Boz’un tasarladığı ve hayata geçirdiği bir cihaz olan Termal Cam’in pandemi dönemde başta fabrikalar, oteller, alışveriş merkezleri gibi insan yoğun olan yerlerde Covid-19’un en önemli belirtisi olan ateşin tespiti ve maske uyarısı konusunda büyük kolaylık sağladığını söyledi.

MTO olarak pandemi sürecinde hem üyelerin hem de personelin sağlığını koruma anlamında her tür önlemi aldıklarını söyleyen MTO Başkanı Süsoy, “Daha önce MTO’ya gelen üyeler veya burada işi olan vatandaşlarımızın tek tek ateşlerini ölçerek içeri alıyorduk. Bu süreç hem çok sağlıklı olmuyordu, hem kalabalık gelen gruplarda atlamalar oluyordu. Ancak Üyemiz Engin Boz’un geliştirdiği cihazı görünce hemen odamıza bu cihazı kurduk. Termal Cam sayesinde artık ateşi olan herkesi girişte tespit edebiliyor, maskesiz gelen herkesi cihaz marifetiyle uyarabiliyoruz” dedi.

Yerli ürün

Son derece faydalı bir inovasyon örneği olan Termal Cam’in sadece MTO’ya değil bütün ülkeye faydalı bir cihaz olduğunu belirten Süsoy, “Özellikle giriş çıkışların çok yoğun olduğu yerlerde giriş saatlerini kısaltmada ciddi faydalar sağlayacaktır. Örneğin iki bin kişinin çalıştığı fabrikada ya da vardiya değişimleri esnasında yüzlerce personel aşağı yukarı aynı zamanlarda geliyor ve her birinin ateşinin ölçülmesi durumunda ciddi bir zaman kaybı oluşuyor. Bu termal cam ise pek çok kişinin ateşini uzaktan ölçüyor ve yüksek ateş durumunda alarm veriyor. Bununla da kalmıyor, 8 metreden ateş ölçtüğü gibi maskesiz yüzleri algılayıp maske uyarısı da yapıyor” diye konuştu.

Kendi üyelerinin böyle bir makine geliştirmesinden gurur duyduklarını söyleyen Süsoy, “Hem portatif ve kablosuz olması, hem de pandemi geçtikten sonra da kullanılabilecek bir cihaz olması da son derece önemli. Kurulduğu yere giriş çıkış yapan kişileri sayması, yüz fotoğraflarını kaydetmesi önemli bir güvenlik imkanı sağlarken, personel fotoğrafları cihaza girildiğinde personeli tanıyarak giriş çıkış yaptığı saate kadar bir çok kaydı aynı anda tutabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle bir tesise girişi yasaklanan kişinin fotoğrafı eklendiğinde o kişiyi algılayıp uyarı da verebiliyor. Bir çok şekilde değerlendirilebilecek çok güzel bir inovasyon örneği” dedi.

Engin Boz’un devletten gerekli destekleri alması için MTO olarak aracı olduklarını ifade eden MTO Başkanı Süsoy, “Engin Boz yürekli bir girişimcimiz. Bu konularda devletin özel desteklerinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Menemen Ticaret Odası olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ama bunu bizim dışımızdaki kamu kurum ve kuruluşların bu şekilde yerli, milli ve inovatif ürünler geliştiren girişimcilere destek olması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

8 metreden ateş ölçümü

Termal Cam’ı geliştiren Engin Boz ise cihazı geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Antalya’da otellerle cihazımızı test ettik. Özellikle turist yoğun bölgelerde cihazın Türkçe konuşmasının yanında Rusça, İngilizce ya da istenen bir dilde konuşmasının da olumlu olacağını gördük ve bu özelliği de cihaza ekledik. Termal Cam, ateşi yüksek birini 8 metreden algılayarak ister alarm olarak isterseniz konuşarak isterseniz de sadece ışıklı bir uyarı sistemi ile ikaz veriyor. Pandemi sonrası güvenlik ve personel kaydı anlamında da kullanım alanı mevcut” dedi.

Cihazın seri üretimi için destek beklediğini vurgulayan Boz, “Özellikle kamu kurumlarında, fabrikalarda ve büyük AVM’lerde kapılardaki güvenlik görevlileri tek tek elle ölçüm yapıyorlar. Bu hem sağlıksız, hem güvenilir değil hem de büyük vakit kaybı demek. Bu cihaz sayesinde giriş çıkışlar hızlı olurken uyarı sistemi de hiçbir şekilde yanılmıyor. Umuyorum bir çok yere bu cihazımızı kurarak pandemi döneminde ülkemizin covid-19 ile mücadelesine katkı koymuş olacağız” diye konuştu.



