İş dünyası hazır ofisi sevdi

Avustralya'da küçük bir fikirle doğarak dünyaya yayılan hazır ofis sektörünün, 40 yıllık hayatının en parlak dönemini yaşadığını söyleyen Servcorp Türkiye Genel Direktörü Damla Özgönül; "Ortak çalışma alanlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında 5 milyonun üzerinde insan hazır ofis kullanıcısı olacak" dedi.

Gerek serbest çalışanlar gerekse kurumsal firmalar için ofis ve personel giderlerinin gereksiz maliyetler olarak görüldüğünü söyleyen Özgönül, şunları söyledi: "Oysa yapılan araştırmalara göre; esnek çalışma alanları, geleneksel tarzda kurulan ofislere oranla en az yüzde 40 daha az maliyete sahip. Maliyetteki bu büyük fark, her boyuttaki firmalar tarafından cazip bulunuyor. Bu yüzden, son 3 yılda ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısı yüzde 90 oranında arttı. Küresel Ortak Çalışma Araştırması raporlarına göre ise ortak çalışma alanlarının 2018 yılında dünya genelinde yaklaşık 19 bin tesis ve bu alanlarda çalışanların sayısının da 3 kat artarak 1,7 milyon kişiye ulaşması bekleniyordu. Bu veriyi ülkemiz üzerinden okumak da mümkün; Türkiye'de 100'ün üzerinde hizmet sağlayıcısı var ve hepsi büyümeyi hedefliyor. Bunun en önemli nedeni bu tarz ortak çalışma alanlarına artan talep."