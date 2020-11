It Yardım Masası Yazılımı Nedir?

Bir yardım masası yazılımının çalışma prensibi kısaca firma ve/veya şubelerde bulunan çalışanların işlerin devamlılığı için talep ettiği destekler ve bu taleplerin karşılanması üzerine kuruludur.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre de özelleştirilebilen yardım masası yazılımları bilgi bankası, e-posta ile destek, telefon ile destek, ve sla raporlamaları gibi farklı özellikler barındırabilmektedir.

Örneğin yüzlerce şubesi olan bir bankanız olduğunu düşünelim.Bu bankanın her şubesinde hemen her gün ekipman, cihaz (bilgisayar, internet, yazıcı, klima, projeksiyon cihazı vs) ile ilgili bazı problemler yaşayabilir ve bunların çözümünü bekleyebilir. Bu konuda yardım masası uygulaması devreye girer. Bu uygulama bankanın tüm şubelerindeki çalışanların destek taleplerini açabileceği bir platformdur.

Peki Bir Bt Yardım Masası Yazılımı Nasıl Çalışır?

Bir bt yardım masası yazılımı, e-posta, telefon veya web uygulaması gibi farklı kanallar aracılığı ile destek (yardım) talebi açılabilen konuşmaları tek bir yerde düzenler, kullanıcı taleplerinin kaydını tutar, çalışan ve/veya müşterilerle daha kolay iletişim kurmanıza adına yarar sağlar ve iş akışı ile ilgili sorunları ortadan kaldırarak işin devamlılığı sağlanmış olur.

Yardım masasındaki çağrıların yanıtlanması da belirli standartlarda olması gerekir. ITIL servis yönetim süreçlerinin standartlarının yer aldığı bir uluslararası bir metodolojidir.

Çağrı yönetim yazılımının bir başka artısı da firmalardaki IT ekibinin çalışma performansını artırıcı ve sundukları performansı ölçümlenebilir hale getiriyor olmasıdır. Açılan çağrıların özenli bir şekilde kategorize edilip doğru birimlere aktarılabilmesi sürecin sorunsuz çalışabilmesi için son derece önemlidir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki destek masası uygulaması sadece IT ekibine yönlendirilen çağrılar için değil diğer tüm hizmet ve servis taleplerine yanıt verebilmek için hazırlanmış bir uygulamadır. Çalışanların oluşturduğu tüm çağrıların hızlı ve etkin biçimde çözümlenmesi çalışan mutluluğunu da, performansını da artırıcı etkisi açısından oldukça önemlidir.

Yardım masası üzerinden sunulan desteğin hızı kadar kalitesi de önem arzetmektedir. DeskPlus bt hizmet masası yazılımı, kapsamlı SLA (service level agreement) raporu sayesinde çağrıya sunulan servis/hizmetin önceden belirlenen süreler içerisinde tamamlanıp tamanlanmadığını, firmaya maliyetini ve çalışan/müşteri memnuniyeti gibi detaylı çağrı raporuna sahip olabilir, servis sunan personelin dilediğiniz tarih aralığındaki performans detaylarına ulaşabilirsiniz. Burada sözü geçen maliyet yönetimi dahi hangi çağrı için ne kadar ödeme yapılmış görülebilmesi açısından önemli bir konudur.

DeskPlus bilgi işlem yardım masası, yazılımını diğer yazılımlardan ayıran bir başka artı da birden fazla şirketin tanımlanabilip şirket bazında bu çağrıların kolayca yönetilebilmesidir. Çoklu şirket tanımlamanın yanında lokasyon ve çağrı kategorisi oluşturabilme gibi seçenekler de sunulmaktadır. Detaylar için yazılımın kendi sitesi olan https://www.deskplus.com.tr/ adresini tıklayabilirsiniz.