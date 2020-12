İzmir dijitalleşmenin merkezi olabilir

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Yeni teknolojilere hakim, dijital çözümler üretebilen, girişimci gençleri ülkemize kazandırmak durumundayız. Yüksek potansiyeliyle İzmir, dijitalleşmenin merkezinde yer alan ve bu alanda nitelikli gençler yetiştiren öncü şehirlerden biri olabilir” dedi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), pandemiyle birlikte yüzde 52 büyüyen e-ticaret ve rekor seviyede gelişen dijitalleşmeye kayıtsız kalmayarak öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmesi amacıyla ‘dijital değişim’ hareketi başlattı. Öğrencilerinin dijitalleşmedeki büyüme içinde yerini almasını, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesini amaçlayan İEÜ, ders içeriklerini güncelledi ve Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş birliklerini artırdı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Yeni teknolojilere hakim, dijital çözümler üretebilen, girişimci gençleri ülkemize kazandırmak durumundayız. Yüksek potansiyeliyle İzmir, dijitalleşmenin merkezinde yer alan ve bu alanda nitelikli gençler yetiştiren öncü şehirlerden biri olabilir” dedi. Toplam bin 200 öğrencinin okuduğu İEÜ Meslek Yüksekokulu, dijitalleşme konusunda ağırlık kazanan eğitimin merkezi olurken, öğrencileri için özel bir program oluşturdu. İlk aşamada başvuruda bulunan 300 öğrenciye, e-ticaret üzerine online eğitimler verilecek. İEU’nin Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak uzaktan eğitimlerde, ülkemizde e-ticaret sistemleri oluşturmada lider firmalarından biri olan T-Soft tarafından sağlanan e-ticaret altyapısı kullanılacak. 23 Ocak’a kadar sürecek program kapsamında, e-ticaretin temel kavramları, çoklu dil seçenekleri, kampanya gelişimi, ürün kişiselleştirme gibi birçok konuda eğitim görecek İEÜ’lü gençler, sınav sonucuna göre sertifika almaya hak kazanacak.

Elektronik ticaret ders oldu

Ayrıca, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarımı Programı öğrencilerine de ikinci dönemden itibaren kodlama ve kullanıcı arayüzü eğitimi verilecek. Bu sayede, e-ticaret tasarımlarıyla ilgili tüm süreçlere hakim olacak gençler, henüz mezun olmadan yaşıtlarına fark yaratacak. Dış Ticaret Programı öğrencileri için tasarlanan E-ticaret Uygulamaları dersine ise, e-ihracat ve e-pazarlama alanından bizzat sektör temsilcileri katılacak. Her hafta öğrencilerle bir araya gelecek uzman isimler, sektörün püf noktalarını gençlere aktaracak. Bunlara ek olarak, bahar döneminde ‘Elektronik Ticaret Sistemleri ve Uygulamaları’ dersi de müfredata eklendi. Öğrenciler, e-ticaret sitelerinin altyapıları, arayüz ve modül entegrasyonları, online ödeme sistemleri, web sitesi güvenliği ve internet reklamcılığı gibi konularda kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim görecek. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, pandemiyle birlikte dünyanın hızlı bir değişim yaşadığını söyledi. Üniversitelerin de bu değişimi yakalaması ve gençleri doğru yönlendirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aşkar, Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen yeniliklerin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Pprojelere devam edeceğiz

Prof. Dr. Aşkar, “Dijitalleşme, uzun süredir gündemde olan bir kavram. Ancak pandemi, bu kavramı birden hayatımızın merkezine getirdi. Sadece eğitim, ticaret ve iş dünyasında değil, neredeyse her sektörde dijitalleşme rekor hız kazandı. Türkiye’deki e-ticaret rakamları, buna küçük bir örnek. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret hacminin bu yıl sonunda 213 milyar TL olması bekleniyor. Dijitalleşme alanında faaliyet gösteren firma sayısı artıyor. Bu alanda yetkin gençlere ihtiyaç da yükseliyor. Dünyadaki bu değişime öğrencilerimizi hazırlamak için gerekli hazırlıkları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlattığımız dönüşüm süreci, zaman içinde üniversitemizde hızla yayılacak. İzmir tam bir eğitim şehri, her alanda büyük potansiyel barındırıyor. İzmir, dijitalleşmeyi merkezine alan ve dijital gençlerin yetiştiği öncü şehirlerden biri olabilir. İzmir Ticaret Odası’nın da bu alanda attığı çok önemli adımlar, planladığı projeler var. Üniversite olarak biz de dijital gelişime kayıtsız kalmadık. Şehrimize katkı sağlayacağına inandığımız proje ve iş birliklerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” dedi. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder ise, dijital düşünen ve kendini bu alana yönlendiren gençler yetiştirmek zorunda olduklarını söyleyerek, “Üniversite sıralarında oturan her gencimiz, aynı zamanda bizim ve ülkemizin geleceği. ” diye konuştu.