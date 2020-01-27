Lise öğrencileri, havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim gören 7 kişilik öğrenci ekibi, "gizli göz" anlamına gelen Aynehafa ismini verdikleri projeyle askeri, denizcilik ve havacılık alanında kullanılabilecek bir radar icat etti.

Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler Ceyhun Çankurt, Burak Bayraktar, Özlem Kara, Enez Eker, Doğukan Kaya, Şakircan Deveci ve Eren Gündüz, okulun bilişim teknolojileri öğretmenleri Dilek Geçgil ve Nevzat Develi rehberliğinde, havada, karada ve su altında hareketli ve hareketsiz engelleri tespit edebilen bir radar tasarladı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nevzat Develi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radar sisteminin özellikle askeri alanda kullanılabileceğini belirterek, radarın aynı zamanda denizcilik ve havacılık alanında da tercih edilebileceğini söyledi.

Radarı bin lira bütçeyle hazırladılar

"Gizli göz" anlamına gelen Aynehafa ismini verdikleri radarı bin lira gibi kısıtlı bir bütçeyle bir yıl içerisinde hazır hale getirdiklerini belirten Develi, şuan için 40 santimetre mesafede tespit yapabilen radarın çalışma alanının artırılabileceğini söyledi. Geçen yıl 7 kişilik bir öğrenci ekibiyle, Bilişim ve Teknolojileri Kulübü olarak çalışmaya başladıklarını anlatan Develi, "Tasarım aşamasından başlayarak, projenin sahada hangi problemlerini çözebileceğine odaklandık. Bu çalışma donanımından mekaniğine ve yazılımına kadar öğrencilerimizin emeğiyle oluşturuldu. Şuanda geliştirilebilir olarak askeri, havacılık, denizcilik ve karada fazlasıyla iş görür halde." diye konuştu. Radarın prototipinin şuan yaklaşık 40 santimetre mesafede her türlü hareketli ve hareketsiz engeli tespit edip, arasındaki mesafeyi ölçebildiğinin bilgisini veren Develi, "Yapay zekayla çalışan otonom bir arama kurtarma robotu üzerinde çalışma yürüterek radar sistemini bu robota monte etmeyi planlıyoruz. Radarın en büyük özelliğinin tüm araçlara monte edilebilir olması." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitimde büyük bir potansiyele sahibiz

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise ilçenin mesleki eğitim anlamında ciddi potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Öğrencilerinin önceki yıllarda da atık sudan elektrik üretimi, deprem sonrasında kullanılabilecek bir yaşam aracı yaptığını hatırlatan Bal, "Bu projeler 2023 vizyonu kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek olarak gösterildi. Bu çalışmalar her yıl üzerine konularak devam ediyor. Alt sınıftaki öğrencilerimize de bu çalışmalar güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Havada, suda ve karada çalışabilen bir radar projesini başarıyla hazırlayan ekip üyelerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. Radarı hazırlayan öğrenciler ise bir yıl emek verdikleri projenin yerli ve milli sistemlerle entegre edilerek kullanılmasını arzuladıklarını dile getirdi.