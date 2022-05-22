Mamoru Türkiye’de: Türk Lirasıyla Sıfır Komisyonla Kripto Alım Satımı Sunacak

Kripto para ekosistemi gelişirken, global oyuncuların Türkiye’ye olan ilgisi sürüyor. Küresel çapta hizmet veren finansal varlık platformu Mamoru kripto para borsası, Türkiye operasyonuna başladığını duyurdu

Dünya çapında 15’in üzerinde ofisi ve onlarca çalışanıyla, finansal varlık yönetiminde adını duyurmuş bir marka olan Mamoru, kripto para alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Mamoru’nun bu alandaki son adımı, Türkiye pazarına giriş yapmak oldu. Piyasa yapıcılığının yanı sıra, blokzinciri alanında da deneyim sahibi bir ekip tarafından kurulmuş Mamoru Digital’in kripto para platformu, birçok açıdan avantaj içeriyor. Güvenilir kripto para borsası olarak, onlarca ülkeden birçok yatırımcının tercih ettiği platform, Ethereum ve Bitcoin’in yanı sıra diğer altcoin’lere yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Güçlü teknik altyapı, yüksek güvenlikli sistem ve alım satım komisyonunda avantajlı tekliflerle Mamoru, Türk kripto para yatırımcısına hitap ediyor.

Borsada tüm varlıklar güvence altında

Mamoru’nun diğer kripto para borsalarından en önemli farklı, blokzinciri alanında kurumsal çözümler sunan bir arka plana sahip olması. BTC, Litecoin ve Ada coin alım satımında güvenli bir ortam arayan yatırımcılar için Mamoru en iyi seçeneklerden biri. Güvenlik mimarisinin üst düzeyde olduğu borsada tüm finansal varlıklar güvence altına alınmış durumda. Gelişmiş şifreleme teknolojisi içeren özel yapısı ile Mamoru, aynı zamanda DDOS saldırılarına karşı da korunan bir platform. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı için, Mamoru kripto para borsası teknik altyapısıyla birkaç adım önde.

Komisyonsuz Bitcoin ve altcoin alım satımı

Spot alım satım yapan yatırımcılar için, gelişmiş bir borsa sunan Mamoru’da fiyat grafiklerini takip edebilir, TL ile kripto para satın alabilirsiniz. Para yatırma ve para çekme işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştiği borsada, satın alınan kripto varlıklar anında cüzdana işlenmektedir. Hesap açma aşamasında, e-posta ve cep telefonu gibi bilgilerle, kısa süre içinde dahil olabileceğiniz Mamoru ekosisteminin en iyi yanı ise komisyonsuz işlem sunması. Kripto para borsalarında Bitcoin, Ethereum majör varlıklarda yüksek hacimde işlem yapan birçok yatırımcı, her ay ciddi bir komisyon ödüyor. Mamoru, Türk kripto para yatırımcısına komisyonsuz kripto para alım satımı avantajı sunuyor. Düşük masraf, hızlı para çekme ve yatırmaya ek olarak sunulan sıfır komisyon, birçok yatırımcının borsayı tercih etmesinin nedeni. Özellikle yüksek hacme sahip yatırımcılar için, komisyonsuz işlem önemli bir fırsat.

Web tarayıcı üzerinden hızlı ve güvenilir bir erişim sunan borsa, iOS ve Android için mobil uygulama üzerinden kripto alım satım olanağı da sağlıyor. App Store ve Google Play uygulamalarından, borsanın akıllı telefon uygulamalarına erişebilirsiniz.