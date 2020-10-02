"TEKONOFEST'te Ege rüzgarı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020"de Ege rüzgârı esti

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında farklı kategorilerde yapılan teknoloji yarışmalarda Ege Üniversitesi takımları projeleri ile göz doldurdu. EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Simplicity ekibi, "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde Elif Ege Diken ve Alişan Aygar ikinci olurken, EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kemal Karaca ise "2242 Araştırma Projeleri-Gıda Tarım" alanında üçüncü oldu. Yine Mühendislik Fakültesi öğrencileri Berktuğ Üçel ve İbrahim Kaan Bilge projeleriyle Ege Üniversitesini temsil ettiler. Dereceye giren gençleri makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılarından dolayı yarışma ekibini tebrik etti.

Takımlara tebrik mesajı

Türkiye'nin Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefine yönelik yapılan projelerin tüm ülke sathında TEKNOFEST aracılığıyla görünür olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen 'TEKNOFEST 2020' ile gençlerimiz, bilimsel projelerini tüm Türkiye ile paylaşma fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin gençlerin motivasyonunu ve bilime ilgisini artırdığına inanıyorum Üniversitemizi TEKNOFEST'te temsil eden gençlerimiz 'İnsanlık Yararına Teknoloji' kategorisinden ikincilik, '2242 Araştırma Projeleri-Gıda Tarım' alanında ise üçüncülük elde ederek göğsümüzü kabarttı, bizler için bir gurur tablosu oldular. Gençlerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yarışma ekibinden; Elif Ege Diken, Alişan Aygar, Kemal Karaca, Berktuğ Üçel ve İbrahim Kaan Bilge; Rektör Budak ile makamında bir araya gelerek başarılarını paylaştılar.