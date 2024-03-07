İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir polisi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskında; sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise dijital materyallere el konuldu.

MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.