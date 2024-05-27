Bir Bucalı olarak, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, sokak köpeklerini korumak amacıyla başlattığı, “Uyutmayalım, sahiplenin” kampanyasını tüm kalbimle destekliyorum.

Başkan Duman, bu konuda gösterdiği duyarlılıkla, tüm hayvan severlerin takdirini kazandı. Bu kampanyanın tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum.

Teşekkürler Görkem Başkan.

Sokak köpekleri, şehirlerimizin sessiz ve masum sakinleri.

Onlar, sokakların bir parçası olmuş, bazen çocuklarımızın oyun arkadaşı, bazen de yalnız bireylerin yoldaşı.

Meclise getirilmesi beklenen yasa tasarısıyla bu can dostların “idam” fermanları insan olan herkesin vicdanını sızlatmalı.

Sorunu çözemiyoruz o zaman hepsini yok edelim olsun bitsin öyle mi?

Bir zamanlar Milli Eğitim Bakanı’nın söylediği, “Şu okullar olmasaydı milli eğitimi çok iyi yönetirdim” dediği gibi.

Sorun çıkaran ne varsa yok edilmeli mantığı.

Sokak köpeklerinin, hatta sahipli köpeklerin karıştığı olayları biz de görüyor okuyoruz.

Kimse, çocuğunun, kendisinin ya da herhangi bir insanın köpek tarafından zarar görmesini istemez.

Fakat bunun çözümü tüm hayvanları, kanun teklifinde denildiği gibi “uyutmak”, bana göre “İdam fermanını yazmak…” değildir.

İstanbul’da bir eğlence yerine giren terörist onlarca kişiyi öldürdü. Nerede şimdi. Ben söyleyeyim, “Cezaevinde..” Orada besliyoruz gözü dönmüş katili.

Eşini, 30 yerinden bıçaklayarak öldüren acımasız kocayı cezaevine atıp yıllarca besliyoruz.

Zil zurna sarhoş direksiyona geçip kaza yaparak 3-5 kişinin ölümüne neden olan adamı “Kazadır bu..” deyip cezaevine bile atmıyoruz..

Örnekleri sıralasam köşem yetmez.

Ama, belki de kendisine zarar vermeye çalışan birini ısırdı diye bir köpeği hemen idam edelim öyle mi?

Sokak köpeklerinin uyutulması, insanlık ve merhamet değerlerimizle bağdaşmayan bir eylemdir.

Onlar da tıpkı bizler gibi acı çeker, korkar ve sevinirler.

Bizimle aynı dünyayı paylaşan bu canlılara karşı şefkatli ve anlayışlı olmamız gerekir.

Uyutmak, sorunu kökten çözmek yerine, sadece geçici bir rahatlama sağlar ve vicdanımızı rahatlatmaz.

Hayvanları uyutmak, etik açıdan da ciddi sorunlar barındırır.

Onların yaşam hakkını elinden almak, insanlığımızın sınırlarını zorlamak demektir.

Sokak köpekleri, şehirlerimizin sessiz sakinleridir ve onların yaşam hakkına saygı göstermek, insani bir görevdir.

GÜNÜN SÖZÜ

Bucalı olarak, Başkan Görkem Duman’’la gurur duyuyorum