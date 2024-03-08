Büyükşehir'de TİS Krizi: İki Saatlik Grevle Duraklar Doldu, Taştı

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve Büyükşehir bürokratları arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizi, işçilerin gerçekleştirdiği grevle daha da alevlendi. Yaklaşık 8 bin işçiyi etkileyen kriz, çözüme ulaşamayınca işçiler bugün saat 08.00 ile 10.00 arasında 2 saatlik grev gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirakler olan İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçileri temsil eden Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi krizi, Ocak ayında başlamıştı.

Yaklaşık 8 bin işçiyi etkileyen TİS krizi, taraflar arasında çözüme kavuşamayınca işçiler bugün saat 08.00 ile 10.00 arasında 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Grev süresince sahada bulunan yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmadı. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu, trafik aksadı.

İşte sendikadan dün yapılan açıklama;

Kamuoyunun bildiği gibi, Belediye-iş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden, Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ' daki 8000 emekçiyi etkileyen toplu iş sözleşme görüşmeleri, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi karşısında uyuşmazlıkla sonuçlandı.

05 Mart 2024 Salı günü "artık bıçak kemiğe dayandı” diyen sendikamız üyesi binlerce emekçi kitlesel yürüyüş ve basın açıklamasıyla sesini duyurdu, belediye yönetiminin duyarsızlığını protesto etti.

İşverenin bu uzlaşmaz tavrı karşısında toplu sözleşmenin ne zaman sonuçlanacağı endişesi taşıyan Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve iZULAş çalışanı binlerce emekçi, işverenin emekçilerin taleplerine duyarsız kalarak toplu iş sözleşmesi için adım atmayarak emekçileri adım adım greve zorlaması azim ve motivasyonlarını etkilemiştir. Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanı binlerce emekçi, işverenin komik zam teklifi ve duyarsız tavrının neden olduğu moral bozukluğu sebebiyle 8 Mart 2024 Cuma günü sabah (yarın) protestolarını sürdüreceklerdir.

Belediye yönetimi ve ilgili çevrelerin emekçilerin geçim derdine duyarsızlığı devam ettiği takdirde, önümüzdeki hafta içinde Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışan binlerce emekçi, anayasal demokratik haklarını kullanarak, tüm işyerlerinde protestolarını artırarak devam edeceklerdir.

Emekçiler, yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu değildir.

Bu nedenle, toplu iş sözleşme sürecinde İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusu da geçim derdindeki emekçiler değil, onların sesini duymayanlar olacaktır.

Belediye emekçileri seçim değil, geçim derdindedir."