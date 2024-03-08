31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar, Oda, dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) ziyaretlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Torbalı Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret eden Çağlar, burada Dernek Başkanı Refik Erol ve dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Taraftarlarla birlikte Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise maçını izleyen Çağlar, dernek üyeleriyle sohbet ederek sorun ve ihtiyaçları dinledi. Çağlar, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Dernek Başkanı Refik Erol ise ziyaretinden ötürü Çağlar'a teşekkür etti.

Daha sonra Ertuğrul Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililer ile buluşan Başkan adayı Çağlar, burada yerel seçime yönelik konuları ele alarak partililerle sohbet etti.