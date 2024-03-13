Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin yeni kanun teklifinin hazırlıklarının tamamlandığını ve Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme geleceğini açıkladı.

Karaismailoğlu, "Bazı belediyelerimiz, yetkisi olmadığı halde çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Karaismailoğlu, Meclis tatil olmadan önce hazırlanan düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini belirtti. "Hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak tamamladık. Bunu Meclis gündemine getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak." şeklinde konuştu.