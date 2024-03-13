Arabası olan milyonlar için önemli bir haber: 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor ve 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. İşte detaylar...

Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenme Zorunluluğu

2016 öncesi alınmış B sınıfı ehliyetlerin yenilenme zorunluluğu bulunuyor. Bu ehliyetlerin değişimi için 31 Aralık 2024 tarihine kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekiyor. Bu tarihi kaçıranlar büyük cezalarla karşılaşabilirler.

15 TL Ödeme Yapmayana 12 Bin TL Cezası

B sınıfı ehliyet sahipleri, yıl sonuna kadar 15 TL ödeyip yenileme işlemi yapmazlarsa, 2025 yılında 12 bin TL'ye kadar ceza alacaklar. Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlamaları ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor.