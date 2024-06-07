Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ergün Yıldız hayvanlarını araziye otlatmaya çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu, ihbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.
Gece boyunca arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanda 42 yaşındaki Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılması için Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk babası olan Ergün Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Editör: Engin Keskin