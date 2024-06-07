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Evli ve bir çocuk babası olan Ergün Yıldız'ın boz ayı saldırı sı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gece boyunca arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanda 42 yaşındaki Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılması için Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Tunceli 'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ergün Yıldız hayvanlarını araziye otlatmaya çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu, ihbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

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