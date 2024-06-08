Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, turistleri taşıyan tur otobüsü şoförleri için standartlar netleşti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun “turizm amaçlı taşıt şoförü meslek standartı”, Resmi Gazete'de yayımlanarak sektördeki güven ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
Yeni standartlar neleri kapsıyor?
Yeni standartlara göre, tur şoförleri şunları yapacak:
- Misafirleri tedirgin etmeyecek şekilde araç kullanacak.
- Telefonla konuşma gibi durumlarda trafik kurallarına uymak.
- Yakıtı araç içinde misafir yokken doldurmak.
- Anlık güzergah planlamasını tatil acentasına sormak.
- Yol boyunca aracın havalandırmasını kontrol etmek.
- Turistleri sözel ya da kart tutarak karşılamak.
- Müşteri profiline göre araç içi ikramları belirlemek.
Diğer önemli hususlar
- Tur şoförleri, tatil günlerinde de görev yapabilecek.
- İşletmenin kılık-kıyafet prensiplerine uygun giyinmek.
- Tur programına katılacak yolcu listesini teslim alarak ek sigortaların durumunu kontrol etmek.
- Rota dışına çıkma taleplerinde seyahat acentasından onay almak.
Yeni standartlarla birlikte, turistlerin güvenliği ve konforu ön planda tutularak turizm sektöründe kalite standartları yükseliyor.
Kaynak: Haber Merkezi