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Yeni standartlarla birlikte, turistlerin güvenliği ve konforu ön planda tutularak turizm sektöründe kalite standartları yükseliyor.

Yeni standartlara göre, tur şoförleri şunları yapacak:

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, turistleri taşıyan tur otobüsü şoförleri için standart lar netleşti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun “turizm amaçlı taşıt şoförü meslek standartı”, Resmi Gazete'de yayımlanarak sektördeki güven ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

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