Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle duyurduğu habere göre, Türkiye'nin yeni madeni paraları yolda! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan yeni 5 TL'lik madeni paralar, kısa süre içinde piyasada yerini alacak.

Yeni 5 TL'lik madeni paranın ön yüzünde, göz alıcı bir şekilde sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve Türkiye Yüzyılı logosu ile göze çarpacak. Arka yüzünde ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, 5 TL değerindeki bu yeni madeni paralar, tebliğin yayımlanmasını takiben hızla tedavüle çıkacak, vatandaşlarla buluşacak. Bu yeni paralar, Türkiye'nin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan görselleriyle dikkatleri üzerine çekecek.