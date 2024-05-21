İşte Türk televizyon tarihine damga vurup efsane olmuş 10 unutulmaz erkek karakter..

Süleyman Çakır-Kurtlar Vadisi

Türk dizi tarihinin tozlu sayfalarında, unutulmaz bir kahramanın adı altın harflerle yazılır: Süleyman Çakır. Kurtlar Vadisi destanının efsanevi lideri, Oktay Kaynarca'nın muhteşem oyunculuğuyla hayat buldu ve milyonların kalbine taht kurdu. Süleyman Çakır karakteri dizide öldükten sonra her ölüm yıldönümünde anılmaya devam ediyor.

“Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir”

“Azdan az çoktan çok gider”

Ezel Bayraktar - Ezel

Ömer Uçar, mütevazı bir hayat yaşarken ihanet kurbanı olur ve hapse girer. Hapishanede Ezel Bayraktar'a dönüşen Ömer, intikam için geri döner. Eski dostları ve sevgilisi Eyşan'ı cezalandırmaya çalışırken, ailesiyle de yeniden bağ kurmak ister. Geçmişin sırları ve tehlikeler Ezel'i her adımda takip ederken, aşk da peşini bırakmaz.

Ezel'in geçmişi ihanet, intikam ve kayıpla doludur. Bu da onu gizemli ve karmaşık bir karakter haline getirir.

“İnsanları kader ayırmaz, insanları insanlar ayırır”

“Sakın tek bir kelime daha edeyim deme! Niye biliyor musun? Çünkü inanırım”

Ramiz Karaeski-Ezel

Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz tarafından canlandırılan unutulmaz bir karakterdir. Mert, dürüst, zeki ve karizmatik Ramiz, Ezel'e rehberlik ederek ona hayatta kalmayı öğretir. Geçmiş acılarıyla şekillenen Ramiz, özünde merhametli bir aile babasıdır.

Ezel'e baba figürü olan Ramiz, ona doğruyu ve yanlışı gösterir, hayatta kalmayı öğretir ve intikam planında yardımcı olur. Ne yazık ki Ramiz, kızı Azad'ı kurtarmak için verdiği mücadelede hayatını kaybeder.

Unutulmaz sözleri

“Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için…”

“Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen ölmeden dönmez.”

Kuzey Tekinoğlu-Kuzey Güney

Zor bir çocukluk geçirmiş, haksız yere hapse girmiş ve intikam peşinde koşulan bir karakterdir. Sert dış görünüşüne rağmen duygusal bir yapıya sahiptir. Abisinin eski sevgilisi Cemre'ye aşık olsa da duygularını gizler. Sokak dövüşçüsüdür ve fırıncılık ile uğraşmayı sever.

Unutulmaz sözleri

"kurabiye var simit var"

“Neye bakıyon?”

“Hep bir şeyler eksik oluyor insanın hayatında. Hiçbir zaman tamamlanmayan bir şeyler.”

Polat Alemdar-Kurtlar Vadisi

Çifte kimliğiyle Türk mafyasına sızan ve tehlikeli bir hayat yaşayan bir ajandır. Gerçek adı Ali Candan olan Polat, mafya lideri Mehmet Karahanlı'nın oğlu olarak doğmuştur. Küçük yaşta KGT tarafından kaçırılan Ali, Ömer Candan ve Nazife Candan tarafından büyütülür. Yıllar sonra yüz ameliyatı geçirerek Polat Alemdar kimliğini alan Ali, mafyanın içinde yükselerek önemli bir konum elde eder. Tehlikeli ve aldatmacalı bir hayat yaşayan Polat, kahramanlık ve kötülük arasında ince bir çizgide yürüyor.

"Bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez, bizim bir tane anamız var o da vatanımız”

“İtaatsizliğin raconunu biz koymadık ama biz uygularız”

Behzat, uzun boylu, cılız ve atletik bir dövüşçüdür. İri veya kalabalık gruplarla rahatlıkla başa çıkabilir. Dizide öfkeli, düşüncesiz ve kaba biri olarak tanıtılır. Kalabalığı ve sosyokültürel aktiviteleri sevmez; aile yemekleri ve evlenme teklifleri ona çekilmez gelir. Tek sosyal zevki, ekip arkadaşları veya abisiyle meyhanede içki içmektir. Rakı en sevdiği içkidir ve bira içilmesine tahammül edemez. Behzat, öfke sorunları yaşayan ve sosyal normları reddeden bir karakterdir.

“Ben sevmesini bilmiyorum heralde, kimi sevdiysem bana düşman oldu.”

Haluk-Çocuklar Duymasın

Abidin Haluk Çetinoğlu, Taş Fırın lakabıyla tanınır; Meltem'in kocası, Duygu ve Emre'nin babasıdır. Haluk, duygusal ancak duygularını genellikle gizleyen bir adamdır. Kıskanç ve anti-romantik Taş Fırın, eşi Meltem'le sürekli tartışır. Futbolu çok sever ve tutkulu bir Beşiktaş taraftarıdır. Sorunları genellikle kavga ederek çözmeye çalışır ve inatçıdır. Ancak ailesine karşı şefkatlidir. En yakın arkadaşı Selami'dir, onun daha yumuşak bir karakter olduğunu düşünür.

“Ana! Babababababababa!”

“Ne gerek var?”

Burhan Altıntop-Avrupa Yakası

Avrupa Yakası dizisinde Engin Günaydın tarafından canlandırılan kurgusal karakterdir. Tokatlı bir muhallebicinin idari müdürü olarak paraya düşkün ve cimri biri olarak tanınır. Komik sözleri ve garip hareketleriyle izleyiciyi eğlendirir.

“Bu ülkede bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyor”

“Ben aslında yooğum”

Behlül-Aşk-ı Memnu

Sorumsuz ve çapkın bir gençtir. Adnan Ziyagil'in uzaktan akrabasıdır ve amcasının maddi desteğiyle okul veya iş gibi hedefleri yoktur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra Adnan Bey tarafından zengin hayatına dahil edilmiştir. Hayatını keyif üzerine kurmuş olan Behlül, "kolay lokma" dediği kızların ardından Adnan Bey'in genç karısı Bihter'e âşık olunca hayatında köklü değişiklikler yaşar.

Erdal Bakkal-Leyla ile Mecnun

Erdal Bakkal, Türk televizyonlarının sevilen karakterlerinden biridir. "Leyla ile Mecnun" dizisindeki rolüyle tanınan Erdal Bakkal, mahallenin güleryüzlü esnaflarından biridir. Her zaman neşeli ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeker. Dizide, Leyla'nın babası olan Erdal Bakkal, sıcakkanlı ve yardımsever kişiliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştır.