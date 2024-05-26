Türk Mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, markalaşmak ve Türk Mutfağı’nın sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerini yurtiçi ve yurtdışında bilinirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere Bornova Belediyesi de iki geleneksel tatlı olan kalburabastı ve şekerpare ile katıldı.

Atıksız tarifler

Bornova Belediyesi’nin alanlarında uzman eğitmenleri Mutfak Atölyesi kursiyerlerine, tamamen geleneksel yöntemlerle ve atıksız bir biçimde kalburabastı ve şekerpare yapmanın inceliklerini anlattı. Eğitimde, kursiyerler yaptıkları tatlıları fırınlayıp şerbetleyerek sunuma hazır hale getirdi. Bu yıl “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız” olarak belirlenen ana temaya uygun olarak kursiyerlere bilgiler de verildi.

Asılları korunuyor

Geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çeken Bornova Belediy Başkanı Ömer Eşki, “Mutfak Atölyesi’nde verilen eğitimler ile kendi kültürümüze ait, kadim bilgilerle oluşturulan yemeklerimizi ve tatlılarımızı aslını koruyarak gelecek nesillere aktarma imkanına kavuşuyoruz. Tüm Bornovalıları önümüzdeki süreçte gerçekleşecek kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.