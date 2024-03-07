8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaklaşırken, Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka İlçe başkanı Gökçe Karahan ve Karşıyaka belediye başkan adayı Alp İçen ortak basın açıklaması yayımladı.

Gökçe Karahan; önceki seçimlerde yaşanan heyecanın olmadığı bir seçim atmosferinde yerel seçimlere gidilirken gelen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün, tüm emekçi kadınlarca seçimlerin tersine coşkuyla kutlanması gerektiği ile sözlerine başladı. Sadece, Şubat ayı içerisinde 36 kadın cinayetinin ve 17 şüpheli kadın ölümünün yaşandığının altını çizen Karahan. Bugün geldiğimiz nokta siyasi iktidarın oluşturduğu kadını yok sayan anlayışın ve ataerkil kapitalist sistemin unsurlarının ürünüdür dedi. Kadınların, özgürlük alanları gün geçtikçe kısıtlanırken, toplumsal yaşamdan da izole edilmektedirler, kadın emeği hiçe sayılmaktadır. Erkekler kadınlardan %31,4 daha fazla gelir elde ediyor.2006’da %12 olan fark 2020 yılında %20’ye yükseldi. Kadınlar, işte, evde, siyasette her alanda emek harcarlarken, bunlar görmezden geliniyor. Siyasette de Türkiye işçi partisi, yöneticileri, başkan adayları ve meclis üyesi adayları ile kadının söz sahibi olduğu, kadınların yerel politikaya katılımın önünü açacak politikaları ile fark yaratacaktır. TİP’li kadınlar olarak bizler 8 Mart’ı bize ait olanı almaya geliyoruz diyerek sözlerini bitirirken tüm emekçi kadınları 8 Mart Cuma günü yapılacak olan Feminist Gece Yürüyüşü için, saat 19:30 ‘da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşmaya davet etti.

Karahan’ın ardından söz alan Karşıyaka belediye başkan adayı Alp İçen; ‘Kadınların söz sahibi olması gerektiği bir ortamda, erkekler olarak fazla söz söylememizin gereksiz olduğunu belirterek. Sorunların ve sorumluluğumuzun farkındayız dedi. Kadınlar işte bir vardiya, evde ayrı bir vardiya olmak üzere çoğunlukla iki vardiya çalışıyor. Bizler sorumluğumuz gereği kadınların elini rahatlatmak ve toplumsal yaşama ve üretime daha etkin katılımını sağlamak zorundayız. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlarken, kadını da emeği de görmezden gelmeyin’ diyerek sözlerini noktaladı